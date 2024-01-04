Лидеры стран мира выражают поддержку после сильного землетрясения в Японии

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Вашингтон/Нью-Йорк/Лондон, 1 января (Jiji Press). Мировые лидеры продемонстрировали готовность предложить помощь после землетрясения магнитудой 7,6, которое поразило в основном префектуру Исикава.

Президент США Джо Байден сказал в своём заявлении: «(Первая леди) Джилл (Байден) и я молимся за народ Японии, пострадавший от ужасного землетрясения».

«Моя администрация находится в контакте с японскими официальными лицами, и Соединённые Штаты готовы предоставить любую необходимую помощь японскому народу, – сказал президент. – Будучи близкими союзниками, Соединённые Штаты и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. Наши мысли с японским народом в это трудное время».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением, в котором сказал, что его мысли со всеми, кто пострадал от землетрясения в Японии. «Мы готовы поддержать Японию и внимательно следим за развитием событий», – добавил он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на X, что Канада поддерживает народ Японии и готова протянуть руку помощи.

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