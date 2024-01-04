Японские фирмы предлагают гуманитарную помощь после землетрясения

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Токио, 3 января (Jiji Press). Японские компании, в том числе производители продуктов питания и сети магазинов повседневного спроса, спешат доставить гуманитарную помощь людям, пострадавшим от мощного землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава и прилегающих районах в центральной части Японии в первый день Нового года.

Сеть круглосуточных магазинов Seven-Eleven Japan Co. 3 января бесплатно предоставила в общей сложности 1200 бутылок питьевой воды городу Исикава Нанао и городу Хими в соседней префектуре Тояма.

Среди других операторов магазинов повседневного спроса Lawson Inc. поставляет хлеб, питьевую воду, грелки для рук и другие товары, а также предлагает 5400 энергетических батончиков медицинским работникам больницы в Нанао.

FamilyMart Co., ещё одна сеть магазинов повседневного спроса, планирует доставить рисовые лепёшки в эвакуационные убежища в Исикаве 4 января после того, как 3 января доставила хлеб.

Министерство сельского хозяйства обратилось к производителям продуктов питания с просьбой обеспечить поставки на основании запросов пострадавших от стихийного бедствия префектур. Компания Nissin Foods Holdings Co. предложила лапшу быстрого приготовления в чашках, а компания Yamazaki Baking Co. предоставила 47 700 порций хлеба. По данным министерства, также начались поставки сухого молока и фасованного риса.

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