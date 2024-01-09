В аэропорту Ханэда вновь открылась взлётно-посадочная полоса, не работавшая после столкновения самолётов

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Токио, 8 января (Jiji Press). В полночь с 7 на 8 января в токийском аэропорту Ханэда вновь открылась взлётно-посадочная полоса, которая была закрыта после столкновения самолётов 2 января, сообщило министерство транспорта Японии.

Взлётно-посадочная полоса C аэропорта была вновь открыта после того, как были удалены обломки пассажирского самолёта Japan Airlines и самолёта Береговой охраны Японии, которые столкнулись на взлётно-посадочной полосе.

В результате столкновения временно были закрыты все четыре взлётно-посадочные полосы аэропорта, в результате чего до 16:00 7 января было отменено 1453 рейса, в основном внутренних.

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