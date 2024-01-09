Украина выразила солидарность с Японией в связи с землетрясением 1 января

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Токио, 8 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил солидарность с Японией в связи с землетрясением, которое произошло на полуострове Ното 1 января, согласно сообщениям украинских СМИ.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью многих людей и пожелал скорейшего выздоровления раненым, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Камикавой Ёко в Киеве 7 января.

Россия, которая продолжает военную агрессию против Украины, назвала Японию недружественной страной из-за её поддержки Украины и санкций против России.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму сочувствия президенту Китая Си Цзиньпину сразу после того, как в середине декабря прошлого года во внутренних районах Китая произошло сильное землетрясение, но пока ничего не сказал о землетрясении на полуострове Ното.

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