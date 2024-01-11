ИНТЕРВЬЮ: Всемирный банк обеспокоен нападениями в Красном море

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Адриана Райнеке

Вашингтон, 9 января (Jiji Press). Заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе выразил обеспокоенность по поводу сбоев в цепочке поставок, вызванных нападениями на корабли в Красном море со стороны йеменских боевиков-хуситов.

«Недавняя напряжённость в Красном море и Суэцком канале – это последнее, что нужно мировой экономике», – сказал Козе в интервью Jiji Press 8 января.

О землетрясении магнитудой 7,6, которое произошло 1 января на полуострове Ното в центральной Японии, Косе сказал: «Еще слишком рано давать оценку воздействия на японскую экономику».

Но «на данный момент наблюдения показывают, что влияние будет минимальным», – сказал Козе, хотя он добавил, что еще неизвестно, как будут развиваться события, учитывая, что в мировой экономике существует множество других «горячих точек».

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