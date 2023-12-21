Япония и другие страны осудили нападения хуситов на корабли в Красном море

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Вашингтон, 19 декабря (Jiji Press). Япония, США и 42 другие страны раскритиковали серию нападений на коммерческие суда в Красном море и вокруг него, совершенных йеменскими проиранскими боевиками-хуситами.

В совместном заявлении, опубликованном Госдепартаментом США, 44 страны заявили, что нападения «угрожают международной торговле и морской безопасности».

Также в число 44 стран вошли Австралия, Южная Корея, Сингапур, Йемен и Европейский Союз.

Захват хуситами автоперевозчика Galaxy Leader, которым управляет базирующаяся в Токио компания Nippon Yusen KK, в прошлом месяце, а также продолжающееся задержание экипажа корабля «ужасают», говорится в заявлении.

Нападения хуситов на коммерческие суда угрожают «движению продовольствия, топлива, гуманитарной помощи и других товаров первой необходимости в пункты назначения и населению во всём мире», говорится в заявлении.

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