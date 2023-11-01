Япония заморозит активы девяти лиц, связанных с ХАМАС

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что заморозит активы девяти человек, связанных с исламистской группировкой ХАМАС, и компании, занимающейся сбором средств для этой группы.

Этот шаг, одобренный на сегодняшнем заседании кабинета министров, по-видимому, призван прояснить осуждение Японией террористических атак со стороны ХАМАС. США уже ввели аналогичные санкции.

Сообщается, что девять человек, включая палестинцев и иорданцев, участвуют в управлении средствами ХАМАС, а компания осуществляет денежные переводы и транзакции с криптовалютой для группы.

Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил на пресс-конференции, что правительство добавило этих лиц и компанию в свой санкционный список, чтобы быстро сократить потоки средств в ХАМАС.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме