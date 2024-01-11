Японская Honda представляет новую серию электромобилей марки «0» на выставке CES
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Лас-Вегас, 9 января (Jiji Press). Японская компания Honda Motor Co. представила свой новый бренд электромобилей для мирового рынка, серию «0» (нулевая), на выставке Consumer Electronics Show, которая стартовала в Лас-Вегасе в этом году.
Honda представила два концептуальных автомобиля в преддверии запланированного запуска новых электромобилей под своим брендом в Северной Америке в 2026 году. На другие рынки серия выйдет позже.
Американские и китайские производители являются лидерами мирового рынка электромобилей по объёму продаж, а японские компании отстают.
На пресс-конференции президент Honda Мибэ Тосихиро выразил уверенность, что новая серия поднимет на новый уровень удовольствие от езды и свободу передвижения.
Honda представила две модели – низкий седан Saloon и минивэн Space-Hub. Они поддерживают автономное вождение уровня 3, при котором водители берут на себя управление автомобилем в чрезвычайных ситуациях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Toyota выпустит автомобиль Crown на топливных элементах
- FCEV – получат ли распространение электромобили на топливных элементах? Идеал пути к «нулевой эмиссии» и потенциал энергии водорода
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги