Японская Honda представляет новую серию электромобилей марки «0» на выставке CES

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Лас-Вегас, 9 января (Jiji Press). Японская компания Honda Motor Co. представила свой новый бренд электромобилей для мирового рынка, серию «0» (нулевая), на выставке Consumer Electronics Show, которая стартовала в Лас-Вегасе в этом году.

Honda представила два концептуальных автомобиля в преддверии запланированного запуска новых электромобилей под своим брендом в Северной Америке в 2026 году. На другие рынки серия выйдет позже.

Американские и китайские производители являются лидерами мирового рынка электромобилей по объёму продаж, а японские компании отстают.

На пресс-конференции президент Honda Мибэ Тосихиро выразил уверенность, что новая серия поднимет на новый уровень удовольствие от езды и свободу передвижения.

Honda представила две модели – низкий седан Saloon и минивэн Space-Hub. Они поддерживают автономное вождение уровня 3, при котором водители берут на себя управление автомобилем в чрезвычайных ситуациях.

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