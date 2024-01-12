Китай может обогнать Японию как экспортёра автомобилей №1 в 2023 году
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Пекин, 11 января (Jiji Press). Китайский экспорт новых автомобилей в 2023 году вырос на 57,9 процента по сравнению с предыдущим годом до 4,91 миллиона единиц, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей, и вероятно, что Китай обогнал Японию, став крупнейшим в мире автомобильным производителем. экспортер в прошлом году.
Предполагается, что экспорт новых автомобилей из Японии в 2023 году составил чуть более четырёх миллионов единиц, было экспортировано 3,99 миллиона за первые 11 месяцев.
В автомобильном экспорте Китая лидировали автомобили на новых источниках энергии, в том числе электромобили, экспорт которых вырос на 77,6% до 1 203 000 единиц, поскольку BYD и другие китайские автопроизводители всё чаще стремятся к расширению продаж за рубежом в условиях жёсткой конкуренции внутри страны.
Экспорт бензиновых автомобилей из Китая в Россию также значительно увеличился после того, как японские, американские и европейские автопроизводители ушли с российского рынка после вторжения Москвы в Украину.
Спрос на электромобили быстро растёт в Европе и Юго-Восточной Азии. Представитель японского автопроизводителя заявил, что «китайские производители, вероятно, будут и дальше увеличивать экспорт за счёт электромобилей».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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