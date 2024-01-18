Расходы иностранных посетителей в Японии в 2023 году впервые превысили 5 трлн йен

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Токио, 17 января (Jiji Press). Расходы иностранных гостей, посетивших Японию, в 2023 году составили 5292,3 миллиарда йен, впервые в истории превысив уровень в 5 триллионов йен, как показали предварительные правительственные данные.

По данным Японского агентства по туризму, этот показатель превысил предыдущий рекорд в 4,8 трлн йен, отмеченный в 2019 году до пандемии COVID-19, и целевой показатель правительства в 5 трлн йен, принятый в марте прошлого года.

Рост обусловлен быстрым восстановлением спроса на поездки в Японию после того, как в конце апреля правительство отменило пограничный контроль из-за COVID-19. Слабость йены и инфляция также способствовали увеличению потребления иностранных туристов в стоимостном выражении.

Кроме того, Национальная туристическая организация Японии заявила в среду, что предполагаемое число иностранных посетителей Японии в 2023 году увеличилось в 6,5 раз по сравнению с предыдущим годом до 25 066 100, достигнув примерно 80 процентов от рекордного уровня в 31,88 миллиона человек, зафиксированного в 2019 году.

Только в декабре число таких посетителей составило 2 734 000, что является рекордным показателем за месяц и на 8,2% больше, чем в декабре 2019 года.

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