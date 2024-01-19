Япония впервые вынесла смертный приговор «несовершеннолетнему»

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Кофу, префектура Яманаси, 18 января (Jiji Press) - Окружной суд в Кофу стал первым в Японии, выносящим смертный приговор так называемому «несовершеннолетнему» в соответствии с пересмотренным законом о несовершеннолетних.

Председательствующий судья Миками Дзюн постановил, что подсудимый Эндо Юки, 21 год, имеет «низкие шансы на реабилитацию» и утвердил смертную казнь в соответствии с просьбой прокуроров.

Эндо был 19 лет, когда он совершил убийство и поджог в 2021 году в Кофу, столице префектуры Яманаси, расположенной к западу от Токио. Его имя было раскрыто прокуратурой после предъявления обвинения, как это предусмотрено пересмотренным законом о несовершеннолетних.

По определению, «несовершеннолетними» считаются преступники в возрасте 18-19 лет. Фактически они имеют право на защиту в соответствии с пересмотренным законом о несовершеннолетних, хотя возраст совершеннолетия был снижен до 18 лет.

Тем не менее к ним могут быть применены более строгие меры, чем к их более молодым сверстникам. Например, средства массовой информации могут раскрывать их настоящие имена после предъявления обвинения.

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