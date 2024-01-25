Осенью начнёт проводиться тест на знание японской культуры

Новости

Токио, 24 января (Jiji Press). Ассоциация тестирования традиционной японской культуры, созданная совместно Jiji Press, The Japan Times и другими организациями, сообщила, что осенью начнёт проводит экзамен на знание традиционной японской культуры и культурных индустрий.

Создав Тест по традиционной японской культуре, Ассоциация надеется предоставить возможность независимого обучения.

Ассоциация полагает, что число людей, поддерживающих её инициативу, будет с годами расти, и надеется, что эти усилия будут способствовать сохранению и дальнейшему развитию давно сложившихся культурных форм и отраслей, что в итоге приведёт к возрождению региона.

Экзамен «Дэнкен» будет включать восемь областей знаний, включая «бумагу васи», «чайную церемонию садо» и «театр Кабуки».

Ассоциацию возглавляет председатель Коноэ Тадахиро, который читает стихи во время новогодней церемонии чтения стихов утакаи хадзимэ, проводящейся каждый год в императорском дворце в Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме