Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии

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Токио, 25 января (Jiji Press). Правительство Японии утвердило пакет комплексной поддержки районов, пострадавших от землетрясения на полуострове Ното 1 января, включая программу субсидирования для развития местного туризма.

В рамках программы будут предоставлены субсидии в размере до 20 000 йен для покрытия половины стоимости проживания в сутки на одного путешественника в префектурах Исикава, Ниигата, Тояма и Фукуи, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,6.

Программа субсидирования путешествий будет действовать с марта по апрель и продлится до начала праздников Золотой недели с конца апреля до начала мая.

Пакет был принят на дневном заседании правительственного штаба по реагированию на стихийные бедствия, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио.

Выступая перед журналистами после встречи, Кисида сообщил, что в рамках программы развития туризма путешественникам будет предоставлена ​​скидка в размере 70 процентов на поездки в район Ното, особенно пострадавший от стихийного бедствия.

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