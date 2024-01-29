Префектура Ямагути готовится к приёму туристов после того, как её выбрала New York Times как одно из перспективных туристических направлений

Новости

Ямагути, 27 января (Jiji Press). Город Ямагути на западе Японии старается подготовиться к ожидаемому наплыву туристов после того, как он был включён в список «52 мест, куда стоит отправиться в 2024 году» газеты «Нью-Йорк Таймс».

Американская газета сообщила, что столица одноимённой префектуры – это «компактный город», предлагающий «разнообразные впечатления», упомянув гончарную печь на территории храма Тосюндзи, прекрасные кафе в старинном стиле и магазины, где подают горячие блюда одэн, а также горячие источники неподалёку. Она также высоко оценила «потрясающую» пятиярусную пагоду в храме Рюрикодзи, объявленную правительством Японии национальным достоянием.

«Она описывает мою повседневную жизнь, – сказал мэр Ямагути Ито Кадзуки об изображении города в этой газете. – Она признала преимущества регионального города как точки, достойной внимания».

Газета «Нью-Йорк Таймс» подчеркнула тот факт, что Ямагути не страдает от наплыва туристов, наблюдаемого в Киото. Однако, учитывая, что в 2022 году Ямагути посетили только 9000 иностранных туристов, город, возможно, не совсем готов принять поток посетителей.

В городском туристическом информационном центре работает только один переводчик, а на станции Ямагути, главном въезде в город, нет ни магазинов, ни камер хранения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме