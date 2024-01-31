Экспорт продовольствия Японии достигает рекордного уровня 11 лет подряд

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Токио, 30 января (Jiji Press). Экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции Японии вырос на 2,9 процента в 2023 году по сравнению с предыдущим годом до 1454,7 миллиарда йен, достигая рекордного уровня 11-й год подряд, сообщило министерство сельского хозяйства.

Этот рост произошёл в условиях ослабления йены по отношению к другим основным валютам, а у людей во всем мире появилось больше возможностей питаться вне дома после снятия ограничений, связанных с пандемией.

Тем не менее, экспорт упал на 2,9% во втором полугодии, поскольку в августе Китай ввёл полный запрет на импорт японской рыбной продукции в знак протеста против сброса в океан тритийсодержащей очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

Правительство Японии поставило цель увеличить экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции страны до 2 триллионов йен в 2025 году и до 5 триллионов йен к 2030 году.

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