Продовольственный экспорт Японии в 2023 году достигнет рекордного показателя в 1 трлн йен

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Японский экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, а также других продуктов питания превысил 1 триллион йен за первые девять месяцев этого года, что является самым быстрым темпом роста за всю историю, как показали правительственные данные.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, такой экспорт в январе-сентябре вырос на 5,8% по сравнению с годом ранее до 1053,1 млрд йен.

Однако экспорт только в Китай в сентябре упал на 47,4% до 13,9 млрд йен, а экспорт рыбной продукции в эту страну упал на 90,8% до 800 млн йен.

Это отразило введение Китаем полного запрета на импорт японской рыбной продукции в конце августа после того, как Япония начала сбрасывать в море очищенную воду, содержащую небольшое количество радиоактивного трития, из повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы побудить (Китай) немедленно снять ограничения», – заявил на пресс-конференции 7 ноября министр сельского хозяйства Миясита Итиро.

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