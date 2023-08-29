МИД предостерегает от поездок в Китай из-за «многочисленных протестов» после сброса очищенной воды
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Пекин, 28 августа (Jiji Press) -- Министерство иностранных дел Японии предупредило японцев, которые собираются в Китай или уже находятся там, об ужесточении мер безопасности в свете «многочисленных» протестов и случаев преследования, возникших в Китае после начала сброса Японией очищенной воды с атомной электростанции.
В некоторых японских школах в Китае произошли случаи бросания камней и яиц, предположительно в ответ на начало Японией в четверг сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1», которая пострадала от аварии на северо-востоке Японии и содержит тритий.
Посольство Японии в Пекине в субботу сообщило, что несколько лиц и групп в Японии получили телефонные угрозы от лиц, находящихся в Китае.
В свете такой обстановки министерство в воскресенье призвало японцев в Китае избегать лишних разговоров на японском языке, когда они находятся за пределами дома, и оставаться бдительными при посещении посольства или японских школ.
Министерство также рекомендовало не подходить к участникам протестов и воздерживаться от съемки происходящего на смартфоны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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