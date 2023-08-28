Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
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Пекин, 27 августа (Jiji Press). В социальных сетях распространяются видеозаписи телефонных звонков из Китая в Японию с протестами против сброса тритийсодержащей очищенной воды с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии.
Тем временем в Интернете циркулирует «чёрный список» японской продукции, побуждающий китайцев воздерживаться от покупки косметики и других товаров из Японии.
В одном из видеороликов мужчина использует приложение для карт на смартфоне, чтобы выбрать место в Токио, которое предположительно является индийским рестораном. Затем мужчина звонит в ресторан и кричит по-китайски: «Почему вы сбрасываете в океан воду, загрязненную радиоактивными веществами?».
Хотя видео вызвало одобрение у многих зрителей, в одном из комментариев говорилось: «Сброс загрязнённой воды недопустим, но каков смысл этого акта?».
Посольство Японии в Пекине 26 августа заявило, что ряду лиц и групп в Японии поступили телефонные звонки с оскорбительными заявлениями из Китая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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