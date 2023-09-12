Вода в Фукусиме соответствует стандартам безопасности: глава МАГАТЭ Гросси

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Берлин, 11 сентября (Jiji Press). Очищенная вода, сброшенная в океан с пострадавшей от катастрофы японской атомной электростанции «Фукусима-1», на данный момент соответствует стандартам безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Выступая в начале заседания совета управляющих этой атомной организации в Вене, Гросси объяснил усилия агентства по мониторингу сброса компанией Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. очищенной воды, которая содержит небольшое количество радиоактивного вещества тритий.

Содержание обсуждений на пятидневной встрече останется конфиденциальным.

МАГАТЭ независимо проверяет безопасность сброса воды на своей базе на электростанции, расположенной на северо-востоке Японии. По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ призваны обеспечить дальнейшее соблюдение международных стандартов безопасности.

8 сентября агентство заявило, что пробы морской воды, собранные в радиусе 3 километров от места сброса, «соответствуют значениям, сообщенным» TEPCO и Министерством окружающей среды Японии.

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