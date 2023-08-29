Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды
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Токио, 26 августа (Jiji Press) - Тритий, радиоактивный изотоп водорода, не был обнаружен в рыбе, выловленной у АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии через день после того, как в четверг начался сброс очищенной воды с разрушенной станции в море, сообщило Агентство по рыболовству.
Это первое сообщение об анализе рыбы, выловленной после сброса очищенной воды, которая все еще содержит тритий.
По результатам анализа, проведенного Исследовательским институтом морской экологии, уровень трития в камбале и пескаре, выловленных рано утром в пятницу в 4-5 километрах от атомной станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. был ниже предела обнаружения, составляющего около 8 беккерелей на литр.
Агентство по рыболовству планирует проводить тритиевые тесты каждый день в течение месяца, чтобы успокоить рыбаков и потребителей.
Между тем, компания TEPCO заявила в пятницу, что уровень трития в морской воде в районе сброса очищенной воды был ниже предела обнаружения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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