В Китае японские школы забрасывали камнями и яйцами

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Пекин, 27 августа (Jiji Press). В здания японских школ в Китае, как стало известно, бросали камни и яйца.

По данным источников, знакомых с инцидентами, никаких травм учащихся и ущерба школьным зданиям не выявлено.

Соответствующие генеральные консульства Японии призвали китайскую сторону усилить меры безопасности в школах в связи с возможными преследованиями после начала выброса в море тритийсодержащей очищенной воды после того, как атомная электростанция «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии пострадала от стихийного бедствия.

Днём 24 августа, когда начался сброс воды, китаец забросал камнями помещение японской школы в Циндао, провинция Шаньдун, восточный Китай. Мужчину схватили охранники. Есть информация, что мужчина высказывался по поводу сброса воды.

В японской школе в Сучжоу в соседней провинции Цзянсу патрульные охранники обнаружили несколько яиц на территории школы утром 25 августа.

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