МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
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Токио, 25 августа (Jiji Press) - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) примет активное участие в процессе сброса Японией очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан «до последней капли», заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в пятницу.
Это заявление Гросси было сделано во время видеоконференции с министром иностранных дел Японии Хаяси Йосимасой.
Обе стороны подчеркнули ожидаемое тесное сотрудничество между МАГАТЭ и Токио в отношении сброса очищенной воды, содержащей тритий - радиоактивное вещество, которое накопилось в АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc после триплетной аварии в марте 2011 года.
Министр Хаяси подчеркнул, что правительство намерено приложить максимальные усилия для обеспечения безопасности процесса сброса воды.
В словах Хаяси, «при непрерывном участии МАГАТЭ правительство нацелено на то, чтобы гарантировать, что никакие сбросы, неблагоприятно воздействующие на здоровье людей и окружающую среду, не будут произведены».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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