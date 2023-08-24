Сброс воды на АЭС «Фукусима-1» начнётся в 13:00 24 августа
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Токио, 23 августа (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начнёт сбрасывать очищенную воду с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии в море в 13:00 24 августа.
Сброс воды будет производиться с целью сокращения огромного количества резервуаров для хранения очищенной воды на станции. Существование резервуаров затрудняет работу по выводу из эксплуатации повреждённой атомной электростанции, который, как ожидается, займёт ещё около 30 лет.
22 августа японское правительство решило начать сброс очищенной воды, полагая, что оно получило определённый уровень понимания этого шага со стороны общественности в Японии и за рубежом.
Очищенная вода представляет собой воду, очищенную с помощью усовершенствованной системы обработки жидкостей (ALPS) после использования для охлаждения расплавленного ядерного топлива после аварии на АЭС в марте 2011 года. Она содержит тритий – радиоактивное вещество, которое не может быть удалено системой.
На АЭС «Фукусима-1» сейчас имеется более 1000 резервуаров для хранения очищенной воды. Если воду не спустить, ожидается, что резервуары будут полностью заполнены примерно в феврале следующего года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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