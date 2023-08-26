Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии

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Пекин, 25 августа (Jiji Press) - Китайское государственное управление по регулированию рынка в пятницу уведомило производителей пищевых продуктов и другие компании о запрете закупки и использования японских рыбных продуктов для производства продовольственных товаров для продажи.

Это решение было предпринято в ответ на полный импортный запрет на японские рыбные продукты, введенный китайской таможней после сброса очищенной воды из аварийной АЭС «Фукусима №1», принадлежащей компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Китайское правительство категорически протестует против сброса очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, в Тихий океан, называя ее «загрязненной ядерным вооружением».

Государственное управление по регулированию рынка заявило, что Япония игнорирует опасения и возражения мирового сообщества, продолжая свои планы по сбросу воды.

Они также заявили о намерении ужесточить контроль за распространением этой воды и других видов деятельности, подчеркнув готовность строго наказывать нарушения запрета.







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