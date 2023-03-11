Японский экспорт продуктов питания достигает рекордного уровня десятый год подряд

Японские моллюски гребешки входят в число тех сельскохозяйственных, лесных и рыбных продуктов страны, которые находят покупателей за границей. Экспорт такой продукции достигает рекордного уровня десятый год подряд, отчасти благодаря восстановлению спроса со стороны ресторанов после ослабления ограничений, связанных с COVID-19.

Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и продуктов питания из Японии в 2022 году вырос до 1,41 трлн йен, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году. Рекордные показатели обновляются десятый год подряд, этому способствовал понизившийся курс йены и возобновление спроса со стороны ресторанов после снятия большинства ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Экспорт морских гребешков (свежих, охлаждённых и замороженных) вырос на 42,4% в годовом исчислении до 91 млрд йен. Крупные японские гребешки обретают мировое признание, при этом особенно активно они продаются в США и в Китае. Японский виски также получает всё более широкое признание за рубежом. Экспорт виски увеличился на 21,5% по сравнению с предыдущим годом до 56 млрд йен, чему способствовали высокие продажи в США и Китае, а также увеличение доли рынка в Сингапуре и Великобритании. Тем временем растёт и популярность сакэ – в 2022 году его экспорт увеличился на 18,2%. Экспорт бури (лакедра, желтохвост) на рынок США также вырос в прошлом году в условиях растущего спроса со стороны ресторанов.

По странам или регионам наибольший общий объём экспорта в Китай увеличился на 25,2% до 278,3 млрд йен за счёт продаж морских гребешков и сакэ. Экспорт в Гонконг снизился на 4,8% до 208,6 млрд йен. Продажи в США выросли на 15,2% до 193,9 млрд йен, при этом лидируют продажи морских гребешков и бури.

Правительство установило цель достигнуть объёма экспорта в 5 трлн йен к 2030 году. Однако этому могут помешать вялый спрос на западных рынках, где цены стремительно растут, а также влияние на продажи морепродуктов выброса в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

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