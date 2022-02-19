Экспорт продуктов питания из Японии достиг целевой отметки в 1 триллион йен: среди популярных товаров – морские гребешки, говядина и виски

Экспорт продуктов питания из Японии достиг целевой отметки в 1 триллион йен: среди популярных товаров – морские гребешки, говядина и вискиЭкономика Политика
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Стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и продуктов питания в 2021 году составила 1238,5 млрд йен, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году. Хотя глобальный спад из-за коронавируса продолжается, развивается экспорт в Китай и США, где восстанавливается экономическая активность. Успешно идёт и освоение новых каналов продаж, таких как розничные и онлайн-магазины.
Продажи моллюсков-гребешков увеличилась более чем вдвое до 63,9 млрд йен, говядины – на 85,9% до 53,68 млрд йен, благодаря популярности нарезанных продуктов среди частных покупателей в США. Заметный рост показали продажи виски (на 70,2%) и сакэ (на 66,4%).
По странам и регионам экспорт в Китай увеличился на 35,2% до 222,4 млрд йен, особо популярны были гребешки для ресторанов и виски. Экспорт в Гонконг вырос на 6% до 219 миллиардов йен. На 41,2% до 168,3 млрд йен увеличился экспорт говядины в США.
Фотография к заголовку: PIXTA
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