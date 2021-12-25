Экспорт продуктов сельского, лесного и рыбного хозяйства из Японии в этом году может превысить 1 трлн йен

Экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в прошлом году испытывал проблемы из-за ухудшения японско-корейских отношений и распространения нового коронавируса, но ожидается, что в 2021 году он наконец превысит уровень в 1 триллион йен.

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило, что стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и продуктов питания с января по октябрь 2021 года увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 973,4 млрд йен. Впервые очевидно достижимой стала цель повысить экспорт сельскохозяйственной продукции до 1 триллиона йен» в течение этого года.

Среди статей экспорта сельскохозяйственная продукция занимает 649,9 млрд йен, морская продукция – 240,1 млрд йен, а лесная продукция – 46,7 млрд йен. Из сельскохозяйственной продукции продукты переработки, такие как алкогольные напитки, принесли 374,9 млрд йен из-за популярности японского сакэ и виски, продукты животноводства – 90,8 млрд йен, зерно – 45,3 млрд йен, а овощи и фрукты – 41,6 млрд йен. Благодаря возобновлению экономической активности, которая ранее приостановилась из-за кризиса коронавируса, экспорт в Китай вырос на 40,2% до 184,1 млрд йен, в Гонконг – на 8,8% до 177,8 млрд йен, а в Соединённые Штаты – на 43,8% до 137,1 млрд йен.

Правительство поставило цель выйти на уровень 1 триллиона йен в 2019 году, учитывая положительное влияние Транс-тихоокеанского партнёрства (TPP) и Соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Европейским союзом, но в том же году сильно снизилась торговая активность с Южной Кореей из-за ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей. В 2020 году из-за распространения нового коронавируса по всему миру упало потребление высококачественных продуктов питания, таких как говядина и гребешки.

Правительство поставило цель увеличить стоимость экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также продуктов питания до 2 трлн йен к 2025 году и 5 трлн йен к 2030 году.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме