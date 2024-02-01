В 2023 году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортёром автомобилей

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Пекин, 31 января (Jiji Press). Китай обогнал Японию как крупнейшего в мире экспортёра новых автомобилей в 2023 году, как показали отраслевые данные.

По данным Японской ассоциации автопроизводителей, экспорт автомобилей из Японии в прошлом году вырос на 16 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 4,42 миллиона единиц. Этот показатель оказался ниже показателя Китая в 4,91 миллиона единиц.

Китайские автопроизводители быстро расширяют свой экспорт, движимый электромобилями, и увеличивают свою долю рынка в Юго-Восточной Азии, где японские производители традиционно были сильны.

Впервые Япония не стала ведущим экспортёром автомобилей с тех пор, как Германия занимала первое место в 2016 году.

В последние годы китайские производители электромобилей добились быстрого технологического прогресса, отчасти благодаря государственной поддержке. Конкуренция на китайском рынке усилилась, в результате чего BYD Co. и другие китайские производители спешат расширить продажи за рубежом.

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