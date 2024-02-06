Центр по контролю и профилактике заболеваний США открывает офис в Восточной Азии в Токио

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) открыл свой региональный офис в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в Токио.

Через этот офис CDC стремится повысить свой потенциал в борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19, путём ускорения обмена данными с регионом и укрепления сотрудничества в области обучения персонала.

Шестой региональный офис CDC в мире охватывает Восточную Азию, Океанию и островные государства Тихого океана. У CDC есть отдельный офис для Китая.

На церемонии открытия директор CDC Мэнди Коэн заявила, что Япония является лидером в глобальной борьбе с пандемией нового коронавируса.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что новый офис будет служить системой раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях.

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