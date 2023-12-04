Участники COP28 обсудили проблемы здравоохранения, связанные с изменением климата
НовостиПолитика Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Дубай, 3 декабря (Jiji Press). Присоединившиеся стороны внимательно следили за переговорами ООН по климату в Дубае, ив рамках переговоров 3 декабря прошла сессия, посвящённая теме глобального потепления и здоровья.
Обсуждения, проведенные Объединенными Арабскими Эмиратами, председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), были сосредоточены на текущих проблемах, которые, как полагают, вызваны глобальным потеплением, таких как загрязнение воздуха, тепловой удар и серия вспышек инфекционных заболеваний.
Участники также говорили о финансовой помощи для решения этих вопросов.
На министерской встрече, состоявшейся в рамках дневной сессии, Хамати Масакадзу, государственный министр здравоохранения Японии, заявил, что ускорение сокращения выбросов очень важно также и на медицинском фронте.
Япония стремится возглавить усилия по распространению всеобщего охвата услугами здравоохранения, при котором медицинская помощь будет доступна всем людям, сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония удостоилась малопочетной «награды» на переговорах по климату
- Япония и экономика климатического нейтралитета: инновации плюс электрификация дают в сумме чистый ноль
- Выбор Японии после заключения Климатического пакта Глазго: путь к декарбонизации
- Министерство окружающей среды Японии сообщает о рекордно низких показателях выбросов парниковых газов
- Япония на пути к возобновляемым источникам энергии
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Экологические проблемы Китая и возможности сотрудничества с Японией в деле охраны окружающей среды