Участники COP28 обсудили проблемы здравоохранения, связанные с изменением климата

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Дубай, 3 декабря (Jiji Press). Присоединившиеся стороны внимательно следили за переговорами ООН по климату в Дубае, ив рамках переговоров 3 декабря прошла сессия, посвящённая теме глобального потепления и здоровья.

Обсуждения, проведенные Объединенными Арабскими Эмиратами, председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), были сосредоточены на текущих проблемах, которые, как полагают, вызваны глобальным потеплением, таких как загрязнение воздуха, тепловой удар и серия вспышек инфекционных заболеваний.

Участники также говорили о финансовой помощи для решения этих вопросов.

На министерской встрече, состоявшейся в рамках дневной сессии, Хамати Масакадзу, государственный министр здравоохранения Японии, заявил, что ускорение сокращения выбросов очень важно также и на медицинском фронте.

Япония стремится возглавить усилия по распространению всеобщего охвата услугами здравоохранения, при котором медицинская помощь будет доступна всем людям, сказал он.

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