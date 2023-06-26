Япония сообщает о первом в мире случае смерти человека от вируса Оз

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило о первом в мире случае, когда у человека развились симптомы в результате заражения вирусом Оз.

Министерство сообщило, что женщина в восточной префектуре Ибараки, которая умерла в прошлом году от воспаления сердечной мышцы, была заражена вирусом.

Прошлым летом 70-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение в Ибараки, недалеко от Токио, после того, как у нее появились такие симптомы, как усталость и рвота. Заподозрив пневмонию, в медучреждении ей оказали медицинскую помощь и попросили дождаться выздоровления дома.

Когда её состояние ухудшилось, женщина была госпитализирована, и сотрудники обнаружили укусы клещей у основания её правого бедра. Она умерла от воспаления сердечной мышцы на 26-й день госпитализации. Вирус Оз был обнаружен в клетках сердечной мышцы.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, в Японии вирус Оз был впервые обнаружен в 2018 году, но не было подтвержденных случаев, чтобы у человека развились симптомы или он умер от вируса, в то время как результаты тестов на антитела указывают на возможность того, что заражаться могут некоторые дикие животные, такие как обезьяны и кабаны, а также и люди.

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