Sony Music приобрела половину каталога Майкла Джексона

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Лос-Анджелес, 9 февраля (Jiji Press). Sony Music Entertainment приобрела половину музыкального каталога покойного поп-певца Майкла Джексона, сообщило американское развлекательное издание Variety.

По данным Variety, сделка оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов и является крупнейшей на сегодняшний день для активов одного музыкального исполнителя.

Sony Music и наследники Джексона пока не дали никаких комментариев.

Сообщается, что в 2011 году Sony приобрела музыкальный каталог рок-певца Брюса Спрингстина.

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