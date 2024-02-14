Впервые в Японии созданы свиньи для трансплантации органов
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Токио, 13 февраля (Jiji Press). Японский биотехнологический стартап PorMedTec Co. сообщил, что впервые в Японии успешно создал свиней для трансплантации органов людям.
Компания, управляемая Университетом Мэйдзи, использовала клетки свиней, разработанные для ксенотрансплантации американским стартапом eGenesis, который она импортировала в сентябре прошлого года. Чтобы подавить иммунные реакции, 10 генов клетки были модернизированы.
По данным PorMedTec, 11 февраля родились три генетически модифицированных свиньи-клона.
Генетически модифицированные органы свиней в последние годы оказались в центре внимания в Японии и за рубежом в условиях нехватки человеческих органов для трансплантации.
PorMedTec планирует поставлять свиней отечественным медицинским учреждениям для клинических исследований, говорится в сообщении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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