Кисида планирует в марте совершить визит в Южную Корею

Новости

Токио, 14 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность визита в Южную Корею 20 марта для проведения переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, сообщили японские правительственные чиновники.

Эта поездка станет частью «челночной дипломатии» между лидерами Японии и Южной Кореи. Кисида и Юн в основном обсудят продолжающиеся провокации Северной Кореи.

Это будет первый визит Кисиды в Южную Корею с мая прошлого года. Отношения между двумя странами быстро улучшились после того, как в марте прошлого года Сеул обнародовал план урегулирования претензий корейских рабочих времен Второй мировой войны к японским компаниям.

Кисида надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений путем содействия взаимным визитам.

Некоторые правительственные чиновники Южной Кореи с осторожностью относятся к визиту Кисиды в преддверии всеобщих выборов в апреле, сообщил представитель японского правительства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме