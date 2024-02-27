Продажи ресторанов в Японии в январе выросли на 9,6%

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Продажи японских ресторанов в январе выросли на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, чему способствовал оживлённый спрос в период новогодних праздников, сообщила Японская ассоциация общественного питания.

Продажи были на 13,5% выше уровня января 2019 года, до пандемии нового коронавируса.

Спрос на питание вне дома увеличился в первый период новогодних выходных после того, как COVID-19 был переведен в категорию инфекционных заболеваний с низким уровнем риска, и несмотря на некоторые отмены заказов после мощного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава 1 января.

По секторам рост продаж на 8,9% отметили рестораны быстрого питания, чему способствовал рост средних расходов на одного клиента из-за роста цен. Рекламная деятельность также имела положительный эффект.

Продажи в семейных ресторанах выросли на 10,7% за счёт расширения продаж более дорогих продуктов питания для новогодних вечеринок. Рестораны мяса гриль «Якинику» в категории семейных ресторанов показали хорошие результаты, чему способствовал спрос со стороны иностранных туристов.

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