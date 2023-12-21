Японские бары идзакая снова заполнены посетителями: после отмены эпидемических ограничений вновь проводятся вечеринки в конце года

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Люди возвращаются в идзакая и бары в первый после отмены ограничений сезон вечеринок в конце года с того момента, как правительство понизило уровень Covid-19 в классификации инфекционных заболеваний до более низкого уровня риска.

15 декабря вечером многие питейные заведения в районе Симбаси токийского района Минато, где особенно много офисных работников, были заполнены клиентами. Использовались даже столики на открытом воздухе, несмотря на холодную погоду.

По данным компании Watami Co., оператора Sandaime Torimero и других сетей идзакая, по состоянию на 30 ноября в компании зафиксировано увеличение количества заказов на декабрь в три раза по сравнению с годом ранее в тех же ресторанах и превышение уровня до пандемии, существовавшего 4 года назад, на 30%.

«Расходы на одного клиента и количество мест, забронированных на группу, также растут», – отметил представитель по связям с общественностью.

Другой крупный оператор идзакая заявил, что спрос на выпивку поздно вечером, например, после вечеринок, «восстанавливается, особенно в развлекательных районах в центре Токио».

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