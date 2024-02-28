Расходы на рекламу в Японии в 2023 году достигли рекордного уровня в 7,3 трлн йен

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Расходы на рекламу в Японии в 2023 году составили 7316,7 млрд йен, что является самым высоким показателем с момента первого сбора такой статистики в 1947 году, сообщила ведущая рекламная компания Dentsu Inc.

По данным Dentsu, расходы выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом в условиях восстановления экономики после пандемии COVID-19, причём особенно значительный рост показала интернет-реклама.

Расходы на интернет-рекламу составили 3,333 млрд йен, увеличившись на 7,8%. Поскольку все больше людей смотрят телевидение по запросу через Интернет, расходы на рекламу онлайн-контента, связанного с телевидением, увеличиваются. Выросли также расходы на рекламу, размещаемую интернет-торговцами на сайтах электронной коммерции.

Расходы на рекламу на рекламных носителях составили 1667,6 млрд йен, что на 3,4% больше, поскольку возобновилось проведение мероприятий и выставок после приостановки из-за пандемии COVID-19. Расходы на рекламу в транспорте также увеличились по мере того, как всё больше людей выходят на улицу.

Расходы на рекламу через четыре основных традиционных средства массовой информации, то есть телевидение, газеты, журналы и радио, упали на 3,4% до 2316,1 млрд йен. Расходы на телевизионную рекламу снизились по сравнению с 2022 годом, когда в Пекине проводились зимние Олимпийские игры.

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