Правительство Японии готовится к сценарию возможного прихода к власти Трампа

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Поскольку бывший президент США Дональд Трамп теперь уверен в том, что выиграет номинацию от республиканской партии на президентских выборах в США, японское правительство начало полноценную подготовку к работе с его лагерем.

Поддерживая отношения с администрацией действующего президента Джо Байдена, правительство считает необходимым готовиться как к переизбранию Байдена, так и к возвращению Трампа к власти.

«Наша страна с большим интересом наблюдает за президентской избирательной кампанией», – заявил на пресс-конференции 7 марта генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

В то время, когда возможное возвращение Трампа привлекает внимание всего мира, Министерство иностранных дел полностью мобилизует посольство Японии в Вашингтоне и консульства по всей территории Соединённых Штатов для анализа ситуации, особенно в штатах с острым соперничеством, и его высказываний.

Министерство также планирует закулисно связаться с людьми, которые могут занять ключевые позиции во второй администрации Трампа, используя личные связи, сложившиеся в прошлом.

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