Правительство Японии готовится к сценарию возможного прихода к власти Трампа
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 марта (Jiji Press). Поскольку бывший президент США Дональд Трамп теперь уверен в том, что выиграет номинацию от республиканской партии на президентских выборах в США, японское правительство начало полноценную подготовку к работе с его лагерем.
Поддерживая отношения с администрацией действующего президента Джо Байдена, правительство считает необходимым готовиться как к переизбранию Байдена, так и к возвращению Трампа к власти.
«Наша страна с большим интересом наблюдает за президентской избирательной кампанией», – заявил на пресс-конференции 7 марта генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
В то время, когда возможное возвращение Трампа привлекает внимание всего мира, Министерство иностранных дел полностью мобилизует посольство Японии в Вашингтоне и консульства по всей территории Соединённых Штатов для анализа ситуации, особенно в штатах с острым соперничеством, и его высказываний.
Министерство также планирует закулисно связаться с людьми, которые могут занять ключевые позиции во второй администрации Трампа, используя личные связи, сложившиеся в прошлом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]