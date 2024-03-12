В префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима прошли церемонии, посвящённые 13-й годовщине катастрофы

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Церемонии, посвященные 13-й годовщине Великого восточно-японского землетрясения, произошедшего в марте 2011 года, прошли в трёх наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии.

Участники провели минуту молчания в 14:46, ровно через 13 лет после того, как 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее гигантское цунами и тройную аварию на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

В этом году 1 января произошло землетрясение на полуострове Ното в центральной Японии.

Премьер-министр Кисида Фумио третий раз подряд с 2022 года присутствовал на церемонии, проводимой в префектуре Фукусима, после завершения церемонии, проводимой центральным правительством.

Во время церемонии в Фукусиме, на которой присутствовало около 360 участников, губернатор Фукусимы Утибори Масао сказал: «Долгий и тернистый путь к восстановлению будет продолжаться, но мы наверняка сможем проложить путь, продолжая прилагать усилия».

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