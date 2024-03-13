В Лондоне прошло мероприятие в связи с 10-летием со дня включения японской кухни в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Лондон, 11 марта (Jiji Press). В Лондоне прошел симпозиум, посвящённый 10-летию с тех пор, как традиционная японская кухня васёку была зарегистрирована в качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Около 130 гостей, в основном из местных ресторанов, розничных и оптовых продуктовых магазинов, наслаждались сложным вкусом умами, полученным благодаря бульону для супа даси и ферментации, которые играют ключевую роль в васёку.

Лекции были посвящены японской кулинарной культуре, умами и ферментации. Повара также продемонстрировали ферментированное маринование нукадзукэ и искусство кобудзимэ – сэндвичей сасими с водорослями комбу, что позволяет пропитать рыбу умами из водорослей.

Мероприятие, организованное министерством сельского хозяйства Японии и другими организациями, было проведено в надежде на развитие новых каналов продаж.

Васёку был зарегистрирован в качестве нематериального актива ЮНЕСКО в декабре 2013 года.

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