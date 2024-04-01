Япония вводит в действие новые правила презумпции отцовства

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Япония ввела в действие пересмотренный Гражданский кодекс, внеся изменения в свою систему презумпции отцовства, которая определяет отцовство на основе того, когда произошла беременность и роды.

Согласно пересмотренному Гражданскому кодексу, дети, рождённые после повторного брака их матерей, считаются потомками их нынешних мужей. Раньше такие дети считались потомками бывших мужей матери, если они родились в течение 300 дней после развода.

Это новое правило распространяется на детей, родившихся начиная с 1 апреля, первого дня 2024 финансового года.

В соответствии с системой презумпции отцовства ребёнок, зачатый в браке, считался ребёнком мужа, и ребёнок, родившийся в течение 300 дней после развода, считался ребёнком бывшего мужа. Детьми мужа, с которым женщина состоит в браке в данный момент, считаются дети, родившиеся через 200 дней после брака или повторного брака.

Эта система была основана на положениях первоначального Гражданского кодекса, принятого в 1898 году. Эти положения были направлены на быстрое определение отцов, ответственных за содержание детей.

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