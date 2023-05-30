Еще одна реалия баз на Окинаве – добиваться алиментов матерям, брошенным американскими военными: тридцатилетняя борьба адвокатессы – бывшей военнослужащей США

Почти 30 лет в префектуре Окинава, где сосредоточены американские военные базы на территории Японии, женщина-американка помогает истребовать алименты матерям тех детей, которых бросили отцы-американские военнослужащие или из гражданского персонала баз. Эти дети оказываются в непростом зазоре между двумя странами. Аннет Каллагейн – адвокат. Ей 70 лет. В связи с пандемией коронавируса она приняла решение «уйти на пенсию» и в июне 2022 года вернулась на родину. Однако поток просьб о помощи не прекращается и поныне. «Не могу перестать этим заниматься, пока не сыщется продолжатель», – рассказывает Аннет.

Знакомство с одной из матерей на базе Кадэна – повод, определивший призвание

«Ребенок не выбирает, где ему родиться. Я решила, что возвращать детям права, которых они оказались лишены – это моя миссия, поскольку мне известны средства для достижения этой цели», – говорит Аннет.

Первое столкновение с проблемой алиментов случилось около 30 лет тому назад. Работая юристом ВВС США на базе Кадэна в префектуре Окинава, Аннет узнала о том, что местные женщины в некоторых случаях не могут получить алименты на детей, родившихся от американских военнослужащих или гражданских работников баз. Она видела, как некоторые матери попросту не знают, как взяться за это дело, в первую очередь, из-за того, что отец больше не находится в Японии.

В Соединенных Штатах Америки существует система, позволяющая принудить к выплате алиментов родителя, который не занимается воспитанием ребенка после развода. «Где бы человек ни находился, исполнять свой родительский долг он обязан. Почему людям сходит с рук такая безответственность?» Это вызывало у Аннет гнев, но вместе с тем помощь в истребовании алиментов не была занятием, которым можно было бы заниматься вполсилы в свободное время. И она преисполнилась решимости когда-нибудь вернуться на Окинаву и непосредственно заняться решением этой задачи.



На авиабазе ВВС США Кадэна (приблизительно 1991-1992 годы)

Около 70% всех дислоцированных в Японии американских военных размещаются в префектуре Окинава. Из них 60% составляют морские пехотинцы. Базы морской пехоты, расположенные на островах Окинава, выполняют важную функцию мест подготовки личного состава и проведения учений, и по этой причине на окинавские базы по ротационному принципу направляют на несколько месяцев новобранцев возрастом от менее двадцати до тридцати лет. Многие американские солдаты предпочитают проводить свои выходные за пределами баз. У них завязываются отношения с местным населением, рождаются дети, но рано или поздно военных переводят на следующее место службы. Личные связи при этом разрываются, и оставшиеся матери зачастую оказываются в крайне тяжелом экономическом и социальном положении.

Отношение к женщинам, решившим завести ребенка с «американцем с базы» решительно нельзя было назвать добродушным. «Люди, которые работают с почасовой занятостью в ресторанах и барах, а также в круглосуточных минимаркетах вокруг мест расположения баз, постоянно встречаются с американскими солдатами. Для Окинавы это обыденность. И даже если мы говорим о результатах свободной любви, жизнь отдельного человека неразделимо переплетена с тем, как устроено наше общество», – комментирует ситуацию Ноири Наоми, доцент Гуманитарно-социологического факультета Университета Рюкю.

Когда мне заявили: «Ничего ты с этим не сделаешь», во мне словно что-то включилось, вспоминает Аннет.



Во время интервью онлайн в марте 2023 года

В 1995 году бывшая военнослужащая вернулась на Окинаву как частное лицо, получила квалификацию зарегистрированного иностранного юриста, позволяющую заниматься юридической практикой в Японии, и открыла свой офис. Вскоре Аннет познакомилась с матерью-одиночкой, воспитывавшей двух детей от американского военного.

Бывший муж – американец, уволенный из армии, уехал из дома, сказав, что «отправляется искать работу», да так и не вернулся, а когда женщина принялась за розыски и позвонила его родителям в Америку, тот взял трубку и заявил, что «возвращаться он не намерен». Между тем у четырехлетнего старшего сына были проблемы со слухом, и для того, чтобы общаться со своим ребенком, матери пришлось ходить на курсы языка жестов, и по этой причине она не имела возможности работать на условиях полной занятости.

От лица этой женщины Аннет связалась с бывшим мужем по телефону, чтобы предупредить его: «Пока мать не освоит язык жестов, сын будет лишен человеческого общения. Если даже это не побуждает вас оказывать ей помощь, то придется прибегнуть к установленной законом процедуре истребования». На это бывший муж заявил: «Я в Америке, а вы – на Окинаве, так что ничего у вас не выйдет». В этот момент внутри Аннет словно щелкнул какой-то выключатель.

В поисках способа получения алиментов с американских военнослужащих, находящихся за пределами Японии, Аннет познакомилась с руководством американской Национальной асссоциации принудительного взыскания алиментов (NCSEA). Вступив в ассоциацию, со следующего года она стала за свой счет участвовать в семинарах и съездах этой организации, завязывая таким образом личные контакты с представителями ассоциации в каждом штате. «Я поняла, что если отец ребенка находится в Америке, а соответствующие органы властей штата принимают заявление, то это дает возможность истребовать алименты на ребенка даже из префектуры Окинава. Дальше дело оставалось только за тем, чтобы знакомиться с ответственными лицами и непосредственно излагать им все обстоятельства. Иначе говоря, остальное зависело только от моего энтузиазма», – с улыбкой вспоминает Аннет.

Успешное истребование алиментов из 35 штатов США

Благодаря тому, что Аннет удалось непосредственно связаться с руководством в штате Иллинойс, где проживал упомянутый нерадивый бывший муж, в 1998 году соответствующие власти штата направили ему предписание о выплате алиментов. Это стало первым успешным случаем, когда матери, находящейся в префектуре Окинава, удалось истребовать алименты. Аннет наняла в офис штатного говорящего по-японски сотрудника, более того, первые несколько лет она безвозмездно бралась за процедуры истребования алиментов, каждая из которых обходилась ей в несколько тысяч долларов. Всякий раз требовались упорные переговоры с администрацией штата, где проживал отец, но в итоге из 50 американских штатов Аннет удалось добиться истребования алиментов в 35-ти.

В Соединенных Штатах Америки действует мощная система взимания алиментов. Стоит добиться признания властями – и родителю предписывают ежемесячно перечислять лицу, под опекой которого находится ребенок, определенную сумму вплоть до достижения ребенком 18-летнего возраста, а в случае задержек или уклонения от уплаты власти штата производят арест средств на счетах плательщика алиментов и взимают их принудительно. Если же отец заявляет, что «ребенок не его», то отцовство устанавливается путем проведения генетического анализа.



В своем доме в Новой Иберии, штат Луизиана (снимок сделал сын Грин)

Но некоторые штаты отказывались принимать заявления, ссылаясь в качестве причины на отсутствие договоренности по вопросу об алиментах с правительством Японии или органами местного самоуправления. Исходя из того, что наличие официального протокола могло бы способствовать более гладкому решению дел, Аннет даже предлагала обменяться соответствующими меморандумами властям префектуры Окинава и администрациям штатов. Администрация префектуры относилась к этому негативно, мотивируя это наличием системы поддержки родителей-одиночек в форме пособий на детей и выплат опекунам. «Растить ребенка – долг обоих родителей, и если американский отец платил бы собственные доллары, то Окинава уж точно не осталась внакладе», – сокрушается Аннет. Между тем узнала она и о том, что жители Окинавы со смешанными чувствами относятся к брошенным матерям-одиночкам. К ней обращались за помощью женщины, которым оказывалось совершенно негде жить из-за того, что родители заявляли: «Ребенка с другим цветом кожи в наш дом даже не приноси».

«Наилучшее соблюдение интересов ребенка» – приоритет во всех случаях

«Она вовсе не считает, что во всех этих ситуациях плоха какая-то одна сторона – Япония или Соединенные Штаты, отцы или матери. Отцы вызывают ее гнев, когда не исполняют свой долг, а матерей она зачастую критикует за то, что им следует иметь больше самоуважения, вести себя с большей ответственностью и достоинством», – отзывается об Аннет ее секретарь-переводчик, 36-летняя учительница японского языка Хан Кёко. Если мать, требующая от отца алиментов, безосновательно отказывает отцу в общении с ребенком, то Аннет отказывается ее обслуживать. Будь то американские вооруженные силы или объединения местных жителей, выступающие против баз, – она одинаково откликается на обращения за разъяснениями о системе алиментов. Все должно быть по справедливости. Приоритетом должно быть наилучшее соблюдение интересов ребенка. Эта несгибаемая убежденность привела Аннет к победе приблизительно в восьми сотнях случаев истребования алиментов.

Фуками Томоэ, 55-летняя работница на одной из военных баз в префектуре – одна из тех матерей, которых выручила Аннет.

Фуками познакомилась с морским пехотинцем, вышла за него замуж, и в 27 лет родила дочь, а муж, не дождавшись рождения ребенка, отбыл к следующему месту службы. Вести и переводы приходили в семью все реже. Из-за расстояния и различий условий жизни между супругами возникла отчужденность, и они развелись. Мать неоднократно обращалась по телефону в различные административные органы США, пытаясь истребовать алименты, но каждый раз ей отказывали, ссылаясь на то, что данный вопрос «не в их компетенции».

«Развод потребовал в несколько раз больше энергии, чем вступление в брак. Казалось, я вот-вот взорвусь от гнева, отчаяния и стресса, занимаясь воспитанием ребенка», – вспоминает Фуками.

Единственной мотивацией жить дальше оставалась необходимость растить дочь. «Я хочу, чтобы она гордилась тем, что в ней течет кровь двух стран», – с такими мыслями мать определила ребенка в международную школу, для чего ей пришлось много и тяжело работать, чтобы оплачивать учебу, не говоря уже о прочих расходах. Когда об этом узнала Аннет, она вызвалась похлопотать за женщину, чтобы истребовать алименты. «Я словно ангела увидела, просто поверить не могла, что нашелся человек, готовый безвозмездно прийти на помощь», – призналась мать.

Получившая помощь девочка выбирает стезю юриста

Благодаря хлопотам Аннет власти штата направили мужу предписание о выплате алиментов, и девочка до совершеннолетия получала 300-380 долларов в месяц. «Для дочери эти деньги были очень важны. Она их откладывала, а затем оплатила ими учебу в университете», – говорит мать. Дочь поступила в Гавайский университет, где изучала уголовное право, а затем стала юристом, избрав для себя, по примеру Аннет, жизненный путь юриста.

Стоит отметить, что Аннет приходила на выручку не только женщинам. Примерно 10 лет назад 50-летний мужчина-японец по итогам судебных тяжб в США наконец добился возвращения двоих детей, с которыми уехала из префектуры Окинава его жена-американка. Аннет сопровождала отца несколько месяцев – от письменного обращения в суд до окончания судебных прений, а после того, как детей удалось вернуть, она не раз присматривала за ними, замечая, как трудно отцу совмещать работу с заботой о детях. «Если бы не эта женщина, мы бы с детьми так и не воссоединились в семью. Она для нашего семейства – самый настоящий благодетель», – признается отец.

Сдаваться никогда и в мыслях не было!



Во время службы в ВВС США (1983 год)

Аннет – уроженка американского Юга, где глубоки корни дискриминации. Она росла третьим ребенком в семье матери-одиночки с 10 детьми. Заботиться о детях матери, служившей горничной в белой семье, было некогда, и во время долгих школьных каникул единственным местом в городке, где дети могли спокойно провести время в безопасности, был зал заседаний местного суда. «Прокуроры и адвокаты все белые, а обвиняемые обычно черные. Так я тогда думала», – вспоминает Аннет.

С огромным трудом поступив в университет, Аннет выучилась на преподавателя старших классов. Однажды коллега по работе зазвала ее на выпускную вечеринку подруги, окончившей магистратуру на юридическом отделении. «Когда я туда пришла, я с удивлением обнаружила, что у выпускницы такой же цвет кожи, как у меня. Для меня словно мир перевернулся, когда я поняла, что человек с черной кожей тоже может стать адвокатом»», – признается Аннет. Она ушла с учительской работы, выхлопотала стипендию и продолжила учебу в юридической магистратуре, которую окончила с замечательными результатами. Аннет и сама как мать-одиночка всю жизнь разрывалась между учебой, работой и воспитанием ребенка. «Нельзя же дать собственному сыну пропасть на улице. У меня и в мыслях никогда не было сдаться».



С новорожденным сыном Грином (1979 год)



С сыном Грином на празднике в альма-матер (2018 год)

Усилиям на Окинаве по оказанию помощи в истребовании алиментов было отдано 28 лет. Между тем другого места, куда можно обратиться за помощью опытного специалиста, обладающего необходимой юридической квалификацией, по-прежнему нет, и поэтому Аннет просят помочь до сих пор. «С распространением специальных приложений по поиску партнера для свидания встречаться людям стало на удивление просто. Все больше обращений поступает от женщин, забеременевших, зная о партнере только его никнейм. В помощи Аннет по-прежнему нуждаются», – рассказывает секретарь Хан. И хотя Аннет уже вернулась на родину, они вдвоем готовятся открыть веб-сайт для обращений тех, кто желает получить консультацию.

Фотография к заголовку: Возле своего дома в Новой Иберии, штат Луизиана (Снимок сделал сын Грин)

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