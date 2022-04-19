Морскому пехотинцу США предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах на Окинаве
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Наха, префектура Окинава, 18 апреля (Jiji Press). Японская прокуратура предъявила обвинение морскому пехотинцу США в том, что он предположительно нанёс телесные повреждения взрослой женщине при попытке изнасилования в префектуре Окинава, самой южной части Японии, как стало известно 18 апреля.
Согласно обвинительному заключению, поданному в декабре прошлого года, 22-летний Джордан Бегайе предположительно напал на женщину в октябре того же года. Прокуратура района Наха не сообщила, признал ли Бегайе обвинения.
Инцидент произошел возле военного объекта США, сообщили источники в полиции префектуры Окинавы. Полиция прибыла на место после получения сообщения от жителя района о том, что женщина звала на помощь, но подозреваемый уже скрылся с места происшествия.
Полиция Окинавы смогла опознать Бегая как подозреваемого при содействии следственных органов вооружённых сил США.
В соответствии с Соглашением о статусе вооруженных сил между Японией и США американской стороне разрешено задерживать военнослужащих США и других лиц за преступления, совершённые вне служебных обязанностей, до тех пор, пока японская сторона не предъявит обвинение, если американская сторона сначала возьмёт их под стражу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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