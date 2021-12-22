На Окинаве арестовали морского пехотинца США из лагеря Хансен за вождение в нетрезвом состоянии

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Наха, префектура Окинавы, 22 декабря (Jiji Press). Полицейское управление префектуры Окинава арестовало морского пехотинца США с базы, пострадавшей от вспышки COVID-19, по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

По данным полицейского ведомства, 25-летний младший капрал из лагеря Хансен морской пехоты США на Окинаве подозревается в вождении в нетрезвом виде на дороге в городе Тятан около 23:45 20 декабря.

Поскольку он признал предъявленные обвинения, полиция отпустила его и занялась расследованием, проводимым в необязательном порядке.

В лагере Хансен к 21 декабря число людей с положительным результатом теста на новый коронавирус достигло примерно 200.

Правительство Японии и власти префектуры Окинава призвали вооружённые силы США ввести строгие ограничения на передвижения людей после того, как к 20 декабря у четырёх человек, связанных с базой, был выявлен положительный результат на штамм омикрон нового коронавируса.

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