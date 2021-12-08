Правительство Японии обжалует решение властей префектуры Окинава об изменении конструкции сооружений для планируемого переноса американской военной базы

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Министерство обороны Японии подало жалобу на недавнее отклонение префектурой Окинава заявки центрального правительства на изменение конструкции в плане перемещения военной базы США на Окинаве в пределах этой самой южной префектуры Японии.

Окинавское бюро обороны министерства подало жалобу министру земельных ресурсов Сайто Тэцуо в соответствии с законом об административной апелляции, требуя пересмотра решения властей префектуры Окинава.

В апреле 2020 года японское правительство подало заявку на изменение конструкции для забивки более 70 000 свай для укрепления мягкого грунта, обнаруженного в части вод, подлежащих рекультивации, у прибрежного района Хэноко в городе Наго, куда планируется перенос авиабазы Футэмма Корпуса морской пехоты США, которая сейчас находится в городе Гинован. Национальное правительство утверждает, что перемещение Футэммаы в Хэноко, согласованное между Японией и Соединенными Штатами, является единственным реалистичным способом устранения опасностей, связанных с базой Футэмма, которая расположена в густонаселённом районе.

К востоку от мыса Хэнокодзаки обнаружено около 73 гектаров мягкой почвы. Считается, что самая глубокая точка слабого грунта находится примерно на 90 метров ниже поверхности моря. Работы по подготовке места для переноса ведутся на территориях, не подлежащих планируемым конструктивным изменениям.

В прошлом месяце правительство Окинавы отклонило заявку центрального правительства, заявив, что необходимые исследования в самой глубокой точке мягкого грунта не проводились, и поэтому устойчивость грунта не была выяснена. Оно также указало, что государству не удалось полностью оценить возможное влияние изменений конструкции на экологию дюгоней.

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