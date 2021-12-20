В префектуре Окинава выявлено два новых случая заражения штаммом омикрон
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Наха, префектура Окинава, 18 декабря (Jiji Press). В префектуре Окинава выявлено заражение штаммом омикрон у двух человек, сообщила администрация префектуры.
Одна из этих двоих – американка 50-59 лет, гражданская сотрудница американской военной базы Хансен на Окинаве. Другой – её муж-японец, 60-69 лет. Они живут за пределами базы.
Общее число случаев заражения штаммом омикрон, которые, вероятно, связаны с военными США, выросло до трёх после того, как 17 декабря было выявлено заражение японского сотрудника в Кэмп-Хансен.
На базе за четыре дня были обнаружены заражения коронавирусом у 158 человек, в основном среди военнослужащих, переброшенных в Японию из США. Военные США пока не сообщали о планах провести анализ генома, чтобы узнать, связаны ли они со случаями заражения штаммом омикрон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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