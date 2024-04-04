Японское научное общество извинилось перед айнами

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Японское общество культурной антропологии опубликовало заявление, в котором выразило сожаление и извинения за свою прошлую исследовательскую позицию в отношении айнов, коренного населения страны.

По данным Ассоциации айнов Хоккайдо, впервые академическое общество в Японии или за рубежом принесло извинения айнам.

Извинения последовали после серии судебных исков, поданных в 2010-х годах с требованием вернуть останки айнов, выкопанные в исследовательских целях.

В заявлении говорится, что ошибки прошлого, вызванные верой в большую важность исследований, никогда не могут быть исправлены, и что общество искренне сожалеет о своём прошлом исследовательском отношении к народу айнов и приносит искренние извинения.

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