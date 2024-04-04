Губернатор Сидзуоки извинился за использованное в выступлении выражение

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Сидзуока, 3 апреля (Jiji Press). Губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта извинился за свою последнюю оплошность, которую расценили как оскорбительную по отношению к людям определённых профессий.

Выступая перед недавно нанятыми чиновниками префектуры 1 апреля, Кавакацу сказал: «В отличие от (тех, кто) продает овощи, разводит скот и производит что-то, вы, по сути, высокоинтеллектуальные люди».

На пресс-конференции 3 апреля губернатор заявил: «Я задел чувства людей своими неадекватными формулировками».

«Первичная промышленность – это сектор, который я ценю больше всего, и мне жаль, если я задел чувства (людей)», – также сказал он. Однако он не отказался от рассматриваемого замечания.

2 апреля Кавакацу назвал свою оплошность и задержку графика открытия линии магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн причинами своей отставки.

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