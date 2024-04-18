Количество иностранных гостей Японии впервые превысило три миллиона

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Токио, 17 апреля (Jiji Press). Согласно отчёту Национальной туристической организации Японии, оценочное число иностранных гостей, посещающих Японию за месяц, в марте впервые превысило три миллиона.

Число посетителей в марте выросло на 69,5% по сравнению с годом ранее до рекордных 3 081 600, что на 11,6% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19.

Этот всплеск отразил значительное количество посетителей из Южной Кореи и Тайваня, а также резкое увеличение числа посетителей из США и Филиппин по сравнению с периодом до пандемии.

По оценкам, 663 100 посетителей прибыли из Южной Кореи, самой большой группы среди туристов по странам и регионам происхождения, за ней следуют 484 400 посетителей из Тайваня.

Число посетителей из материкового Китая достигло 452 400, увеличившись примерно до 65 процентов от уровня до пандемии. Темпы восстановления замедлились по сравнению с февралем, когда Китай отмечал Лунный Новый год.

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