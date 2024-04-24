ИНТЕРВЬЮ: Представитель МВФ считает ослабление йены в целом «позитивным»

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Адриана Райнеке

Вашингтон, 22 апреля (Jiji Press). Девальвация иены оказала в целом «положительное» влияние на японскую экономику, заявила недавно представительница Международного валютного фонда.

Рупа Дуттагупта, заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ, также обсудила денежно-кредитную политику Банка Японии, заявив, что базовый прогноз МВФ заключается в том, что процентные ставки банка будут повышаться «очень постепенно».

Кампания Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок привела к резкому укреплению доллара по отношению к йене. Поскольку надежды на скорое снижение ставок в США продолжают таять, йена показала 34-летний минимум по отношению к доллару, что вызвало слухи о том, что Япония может вмешаться в валютный рынок, чтобы поддержать свою валюту.

В недавнем интервью Дуттагупта объяснила, что, хотя слабая йена оказывает давление на внутреннее потребление в Японии, снижая покупательную способность, она также помогает увеличить экспорт и зарубежные доходы японских компаний и банков, работающих на международном уровне.

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